Aune Valk ⟩ Kas Eesti ikka tahab tarka ja haritud rahvast?

OECD iga-aastase haridusstatistika ja -analüütika mahukas väljaande Education at a Glance eelmise aasta keskne teema oli kõrgharidus. Käsitelu ühe peasõnumina leiti, et kõrgharidus toob inimestele ja ühiskonnale kasu vaatamata sellele, et kõrgharitute osakaal kasvab ja muutub seeläbi tavalisemaks. OECD riikides on 25–34-aastaste kõrgharidusega inimeste osakaal alates aastatuhande algusest ehk 21 aastaga kasvanud keskmiselt 21 protsendi võrra (27 protsendilt 48-le). See tähendab, et kui veel 2000. aastal oli arenenud riikides oma töökarjääri alguses kõrgharidusega ligikaudu iga neljas noor täiskasvanu, siis nüüd peaaegu iga teine.