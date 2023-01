JÜRGEN LIGI ⟩ Komistuskivid eestikeelsele haridusele üleminekul on olnud suured

On paras müsteerium, kuidas riik, kes oma mõtteks nimetab eesti keele säilitamist, on olnud nii pühendunud venekeelsele haridusele. Eelmised viis aastat olid selles lausa piinlikud ja väärivad eraldi ülevaatamist. Kuid ka veerand sajandit enne seda tuleb kokku võtta: see oli unustamine ja edasilükkamine. Sest kui aastal 1993 sätestati, et hiljemalt 2000. aastaks minnakse kõigis gümnaasiumides üle eestikeelsele õppele, siis neli aastat hiljem sätestati, et seda alles alustatakse hiljemalt 2007/2008.