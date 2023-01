JUHTKIRI ⟩ Palun ilma räuskamata!

Süvenev eurointegratsioon ei ole Eesti valijate hulgas eriti populaarne. Norstati hiljutise uuringu järgi leiab 38 protsenti, et ELi praegune lõimituse aste on piisav, ja 17 protsenti, et liikmesriikide õigusi tuleks suurendada. ELi koostöö edasist tihenemist toetab kolmandik. Postimehe veebigallupile vastanud 10 000 lugejast üle poole leidis, et rahvusriikide õigused peaksid Euroopa Liidus hoopis suurenema, samas kui edasist arengut liitriigi poole toetas vaid 11 protsenti vastanuist.

Eesti peab hoidma ja kindlustama oma rahvusvahelist mõjujõudu, mille oleme tänu sihikindlale Ukraina toetamisele omandanud. Räuskav retoorika hävitab selle surmkindlalt.

Üldiselt on ka Eesti erakonnad oma vastustes Postimehele seda meelt, et praegune koostöö tase on piisav, kuid sotside, Eesti 200 ning Reformierakonna hoiakud on tihedama lõimingu suhtes siiski palju positiivsemad kui Keskerakonna, Isamaa ja EKRE omad. Viimane on otse välja öelnud, et Eesti peaks oma huve ELis jõulisemalt kaitsma, tuues näiteks, et oleme liiga kergesti leppinud ELi kehtestatud ebarealistlike metsanduse, transpordi ja elamute süsinikunõuetega.

Bürokraatia tendentsiga laieneda ja järjest suuremaid õigusi haarata on ilmselt kokku puutunud igaüks. Sama oht on ka ELi bürokraatiaga ja seetõttu on vaja liikmesriikide pidevat tegutsemist, et seda ohjes hoida. Selgrootus siin võib Eestile pikas perspektiivis kahjulik olla.

Samas ei tohi ka pilli lõhki puhuda. Eesti peab hoidma oma rahvusvahelist mõjujõudu, mille oleme tänu sihikindlale Ukraina toetamisele omandanud. Paraku on Eesti poliitikud (iseäranis EKRE omad) mõnigi kord kasutanud oma välismaiste kolleegide kohta ebaviisakaid väljendusi.

Postimehe veebigallupile vastanud 12 000 inimesest pidas üle 70 protsendi räuskavat poliitilist retoorikat Eesti mainele kahjulikuks. Ja kui see peaks EKRE juhtimisel hakkama iseloomustama Eesti välispoliitikat järgmise nelja aasta jooksul, siis võib karta, et Eesti rahvusvaheline mõju saab maha mängitud.