Mihkel Kunnus ⟩ Energia ammutamisel on inimkonna edusammud masendavalt aeglased

Terava sulega kolumnist Tarmo Pikner vaatas kasvava ärritusega, kuidas teedel-tänavatel abitult lumega võideldakse, ning kirjutas: «Saan aru, et veest vesiniku tegemine on keerukas, aga lumest vee tegemine – see peaks ju olema imelihtne. Miks ei võiks ühe lumesaha küljes olla suur veepaak, kokku lükatav lumi sulatatakse kohe veeks ja see suunatakse paaki. Vee saaks lasta aga liuväljadele ja kõik oleksid rahul.» (PM 2.1.2023)