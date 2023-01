Tarmo Pikner ⟩ Idufirmad ei suuda leiutada isegi lumeroobitsaid

Istun mina küünlavalgel – noh, elekter on juba nädalapäevad ära – ja püüan kooliajast meenutada, millal see elekter küll leiutati. Oli see üle-eelmisel sajandil või veelgi varem? Naine pimedast nurgast seletab: ära virise, nagunii ei jõua me seda kallist elektrit maksta, pimeduse eest arvet ju ei tule. Mina selles viimases päris kindel ei ole. Küllap EE.ee oma raha kätte saab ja veel kahekordselt, sest kadunud elekter on vaja üles otsida ja see nõuab ettenägemata kulutusi. Kahju, et Nikola Tesla enne ära suri, kui ta oma ilma juhtmeta elektrilevi agregaadi tööle sai, kirjutab kolumnist Tarmo Pikner.