19. veebruaril kirjutasin Postimehes , et toonase välisministri Eva-Maria Liimetsa seisukoht, et Eesti-Vene piirilepingu ratifitseerimiseks peaks avasammu tegema Eesti, on suur viga.

Petserimaa, Karjala, Jaanilinna, Kuriili saarte ja teiste territooriumite puhul on oluline silmas pidada, et riikide perspektiiv ja lähtenurk peab olema pikaajaline. Neile, kes soovitavad Venemaad mitte ärritada tuletan meelde, et just kompromissivalmidust ja passiivsust näeb Venemaa järelandmise ja nõrkuse märgina.