Miks peaks uue Eesti välisministri esimene tegu olema Venemaa ees põlve maha panemine? Eriti veel sellise erakonna poolt ametisse kutsutud välisministrina, millel on leping Ühtse Venemaaga. Positiivse hõlvamise poliitika, mille poole Eesti 20 aastat tagasi püüdles, on lauldud laul ja ei peaks kuuluma tänase välisministri repertuaari. Me oleme alates Putini võimuletulekust näinud, kuidas selline lähenemine Venemaa suhtes vilja ei kanna.

Selle lepingu ratifitseerimine ei seisa mitte ainult Eesti riigi poolelt, vaid ka Venemaa poolelt – nemadki pole astunud samme selle leppe ratifitseerimiseks ega avaldanud soovi selle tegemiseks. Antud olukorras on kõike muud kui mõistlik hakata omaltpoolt ratifitseerimist suruma. Inglise kultuuri- ja kommunikatsiooniteoreetik Richard D. Lewis on oma teoses «Kultuuride vahelised erinevused» välja toonud, et venelased näevad kompromissivalmiduses nõrkuse märki ja nad loobuvad vaid siis, kui teine poolt näitab üles suurt meelekindlust. Teisisõnu, kui me ise tõstatame selle teema – eriti veel olukorras, kus Venemaa isegi pole sellega edasiliikumist oluliseks pidanud – siis näitame end nõrgana.