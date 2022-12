Tarmo Soomere ⟩ Valguskiir pimeduses võib tulla matemaatikast

Jõuluaeg seostub paljudele mõttega valguse sünnist ja peatsest võidukäigust. Meie laiuskraadidel on see ju mõistlik prognoos. Juba mõne kuu pärast on valget aega rohkem kui pool päevast. Asjad on maailmas aga ebasümmeetrilised. Maa on selles mõttes kui oaas pimeduse meres. Pimedus lihtsalt on. On peaaegu alati olnud ja on enam-vähem kõikjal, kus meid ei ole. Pigem on see praeguse universumi valitsev seisund. Valgust tuleb aga tekitada, kirjutab Eesti Teaduste Akadeemia president ja akadeemik Tarmo Soomere.