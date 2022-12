Märt Läänemets ⟩ Tuldsülgava Hiina draakoni kõhualune on haavatav

See nimetus hakkas ringlema, sest paljudes kohtades hoidsid tänavatele tulnud meeleavaldajad käes üles tõstetud valgeid A4 paberilehti, nendega ka nägu varjates. Ei tundu esmapilgul just kuigi sõjakas ega võimas. Sümbolina on selline valge leht aga tihedalt ja mitmekihiliselt laetud, andes rohkem ja paremini edasi seekordse revolutsiooni eesmärki ja olemust kui ükski sõnadesse pandud loosung.

Valge on Hiina kultuuris leina värv ja valgete paberilehtedega väljendasid meeleavaldajad kõigepealt oma leina ja solidaarsust Ürümqi korrusmaja tulekahjus hukkunutega, kes olid sinna koroonakarantiini suletud ega pääsenud majast välja, kui tuli lahti läks. Ja need polnud sugugi esimesed Hiinas ligi kolm aastat kestnud drakooniliste karantiinimeetmete tõttu hukkunud. Teiseks saab valge paberilehega varjata oma nägu, et näotuvastustehnika sind ära ei tunneks. Kolmas ja peamine sõnum oli aga loomulikult see, et Hiina seaduste järgi võib ükskõik, mida sa ütled või kirjutad, pöörduda sinu vastu ja anda põhjust karistamiseks, kui sealt annab välja lugeda midagi valitsusvastast. Ja millest ei annaks. Valgete paberilehtede meri väljendas seda, et öelda on palju, aga öelda ei saa. Visuaalne «kõuehäälne vaikus», kui kasutada ühe Hiinas hästi tuntud budistliku suutra väljendit.