Iverson Ng ⟩ Valge paberilehe revolutsioon

Massimeeleavaldused toimusid kuu aega pärast seda, kui Xi kinnitas lojalistide rühmaga, et jääb kolmandaks ametiajaks presidendiks.

Paguluses viibivad Hongkongi aktivistid on olnud ühtsed, et kutsuda hongkonglasi üles Hiina meeleavaldajatele toetust avaldama. Arvestades hongkonglaste kolme aasta pikkust kogemust meeleavalduste korraldamisel, kampaaniate organiseerimisel ja rahvahulkade mobiliseerimisel välismaal, on nad olnud välismaal elavate Hiina poliitilistele teisitimõtlejatele väärtuslik kapital toetamaks üleriigilist ühiskondlikku liikumist Mandri-Hiinas. Kuigi ajakirjandusvabadus Hongkongis on palju piiratum kui 2019. aastal, on see siiski vabam kui Mandri-Hiinas. Hongkong toimib rahvusvahelise meediakeskusena, et viia sõnum rahvusvahelise üldsuseni.

Hiina meeleavalduste ajal toimusid Taiwanil omavalitsuste valimised. Arvestades taiwanlaste rahulolematust valitseva parteiga, sai opositsioonipartei Taiwani linnades märkimisväärseid võite, mistõttu oli Taiwani president Tsai Ing-wen sunnitud valitseva partei juhi kohalt tagasi astuma. Taiwanil kujunenud poliitiline maastik on nõrgendanud valitsuse poliitilist mandaati, et Hiina Taiwanile tungimise korral otsustavalt tegutseda, ja on muutnud tõenäolisemaks, et Hiina sisseimbumine Taiwani poliitilisse süsteemi saab olema lihtsam.

Antud juhul on ilmne, et Taiwani kodanikuühiskond nii kodus kui ka välismaal on näidanud üles solidaarsust Hiina meeleavaldajatega, kuid teatud nüanssidega. Ühelt poolt andsid Taiwani arvamusliidrid mõista, et nad seisavad liberaalsete väärtuste eest, mida Hiina meeleavaldajad taotlevad, kuid samal ajal tegid taiwanlased selgeks, et selline toetus ei tähenda, et nad kiidaksid heaks mõtte Hiina rahva ja Taiwani rahva konfliktis olevate identiteetide lõppemisest.

Selle artikli kirjutamise ajal tundub nii, et Hiina meeleavaldused on massiliste mahasurumiste ja koroonapiirangute leevendamise tõttu oma hoo kaotanud. Kuid protestid on juba külvanud seemneid Hiina poliitiliste teisitimõtlejate tulevaseks vastupanuks Hiina totalitaarsele režiimile.