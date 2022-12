VALTER PARVE ⟩ Haridusrindel on vaja eeskätt kohusetunnet ja korralikke kombeid

Siga: «Rooliratas pole mitte minu, vaid teie valitud poliitikute käes – rääkige neile oma muredest. Valimised kohe tulekul ja teie külatee ning koolimaja saal on õnnekülvajaid tihedalt täis.»

Hani: «Te ise ju ka ironiseerite praegu. Aga lubama on nad mihklid küll. Lubatakse järjest suuremat õnne ning eeskujuks pakutakse rikaste riikide heaolu, õigemini – ületarbimist. Kahjuks ka vastupidi, Eesti ise tahab priiskamises teistele eeskujuks olla: lubati ju kinkida lapsetoetust täiseas noortele, sh ka nendele, kel seda vaja pole. See on juba üks samm kommunismist edasi – seal oli vist sihiks «igale tema vajaduste järgi». Ja samal ajal survestame koole sulgema?!»

Siga: «Peaaegu igal nädalal on juttu kiusamisest meie oma koolides – ei saa küll öelda, et tegemist oleks näiteks Skandinaavia mudeliga. Nii selgub, et Pärnumaal on KIVA programm kasutusel ainult kuues koolis 27st. Haridussilma kodulehelt lugesin, et ka teie koolil on üsna kehv tulemus. Jälle Brüssel süüdi või?»