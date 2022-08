Lapsepõlvest on mul meeles üks rahvalik lugu, kus Siga ja Hani üheskoos parvetades ohtliku kose poole liiguvad ning kus Hane soovituste peale kurssi muuta vastab kapten kärssnina alati ja ainult: «Otse!» Ilmselt esineb sarnaseid olukordi igat sorti juhtimise puhul ja nii võime praegugi ette kujutada, et Siga on üks väga tähtis mõjuisik Eesti hariduspoliitikas ning Hani tavaline pedagoog, kiuslik (üle)muretseja.