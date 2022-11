Andres Kaarmann ⟩ Palgatõus ei lahenda õpetajate probleeme

Eesti hariduse üheks tüvitõdemuseks on see, et härra Maurus on alati kodus, kui rahaga tullakse. Härra Maurusel on põhjust jälle kodus olla, sest järgmisel aastal kasvavad Eesti üldhariduskoolide õpetajate tööjõukulud erakordselt 106 miljoni euro võrra. Tõsi, õpetajate esindajate hinnangul pole ka see piisav, et täiendavalt nõutakse veel 26 miljonit eurot.