Urmas Tartes ⟩ Puude suremise vältimiseks tuleb nad tappa?

Euroopa (Baieri, Tatrate, Alpide, Bialowieža) kogemus näitab, et kõige kiiremini taastub põua algatatud häiringute järgne metsakohin loodusliku arengu käigus. Siis kujuneb välja kasvukohale sobiv kooslus. Munamäe puhul on salumets, kus lehtpuude vahel leidub tõenäoliselt ka kuuski. Kuid vastupidavad kuused kasvavad seal lehtpuude vahelt teise rindena. Täpne liigiline koosseis selgubki looduslike tagasiside mehhanismide kaudu ja jääb ka edaspidi dünaamiliseks. Kuivanud puud ning neist saav lamapuit on olulised komponendid stabiilse metsakoosluse kujunemisel eriti erosioonitundlikul kuppelmaastikul.