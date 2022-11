Garri Raagmaa ⟩ Looduse kohalikke inimesi eirav kaitsmine läheb üha äärmuslikumaks

Varasema 40 000 – 50 000 külastaja asemel käis vaid 20 000. Apokalüptiline maastik ei tee kedagi õnnelikuks. Hullem veel, matkajatele on juurelt läbi mädanenud või juba teiste seljas kõõluvad murdunud puud kõvema tuulega eluohtlikud. Ja kevadel-suvel võivad purukuiva varisega kuusikud ühestainsast sädemest või välgust tuld võtta.

150-aastased kuused surevadki. Vanadusse. Aga nagu inimesedki elavad ka puud eri vanuseks, seda juhul, kui ei tule mõnda hullu taudi. Või üraskeid, millest on saanud Euroopa kuusikute katk. Eks põhisüüdlane on kliimamuutus. Põuaga jäävad pindmise juurestikuga kuused kuivale, nõrgestuvad ja on kerge saak üraskitele, kel tuleb seal aastas lausa kolm põlvkonda.