Jüri Lember ⟩ Miks oli vaja lõhkuda Veeteede amet ja asendada see uuega?

Hiljaaegu kirjutasid Eesti suuremad päevalehed, et ametnikud, kel vaja merele pääseda, hakkavad edaspidi laevateenust saama vastavalt vajadusele ning neile tagatakse arendatud, hooldatud ja vajadusel ka mehitatud veesõidukid. Samas on kirjas, et riigilaevastik hakkab haldama ligi 300 veesõidukit, asutuses hakkab tööle üle 200 töötaja: laevameeskonnad, merelootsid, navigatsioonimärgistuse töötajad, tehnilised ja muud kaldastruktuuri töötajad. 1. jaanuariks peab uut riigiametit tööks ettevalmistav käivitusmeeskond peadirektori, kvaliteedijuhi, peajuristi, personalijuhi, planeerimise ja tehnilise halduse direktori ning finantsjuhi näol tööl olema. Käivitamiseks kulub seitse miljonit eurot.