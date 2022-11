Lauri Läänemets ⟩ Ühegi relva ega valimisseadusega ei kaitse riiki, mille elanikud vaesuvad ja majandus on käpuli

Teema toodi päevakorda, sest Eesti inimeste jaoks on julgeoleku kõrval põhimureks tõusnud majanduslik kindlustunne ja heaolu. Nendest teemadest on Reformierakond ja Isamaa aastatega kaugenenud ja kaotanud usutavust, mistõttu on sellise vastandumise tõstatamine ootuspärane.

Siin elavate venelaste valimisõiguse piiramine valimiskampaania korras oli etteaimatav. EKRE mõju Eesti poliitikale ei piirdu ju ainult nende valijatega, vaid nad suunavad oma agendaga juba pikemat aega Isamaad ning nüüd on kapist välja tulemas Reformierakond. Kuid nii põhimõttelised küsimused nagu inimeste poliitiline eneseväljendusvabadus valimistel ei tohi olla osa valimiskampaaniast. Leppisime juba suvistel koalitsioonikõnelustel kokku, et selles koalitsioonis me seda küsimust ei aruta. Seda on hiljem korduvalt kinnitanud ka peaminister.