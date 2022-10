Kalev Kallemets ⟩ Arutelu tuumaenergia üle on tervitatav

Ka varem tuumaenergia suhtes kriitiline Greta Thunberg on toetamas tuumaenergia kasutamist, et kiiremini vähendada kasvuhoonegaaside heidet. Tervitatav on, et Saksamaa hoiab sel küttehooajal vaatamata Saksa roheliste vastumeelsusele oma kolme tuumajaama pikemalt tööl. Pöörde on teinud ka Rootsi, kus uus valitsus on andnud ülesande uute tuumajaamade, sh väikereaktorite rajamiseks, ning Soome rohelised on pikalt tuumaenergiat toetanud.