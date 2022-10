Peeter Espak ⟩ ELi kliimakava oli algusest peale katastroofistsenaarium

Tõenäoliselt pole enam ühtegi mõtlevat inimest, kes ei suudaks hoomata või ka endale järeldusi teha, et Venemaa toimetamine Euroopast oma energiasõltlase tegemisel viimastel kümnenditel oli süsteemne ja selgelt sihipärane tegevus. Kirjutasin juba üle aasta tagasi, kaua enne Ukraina sõda, et ka Euroopa kliimakava toob meile kaasa ebaratsionaalse rahatrüki tõttu sügavad majanduskriisid ning võibolla ka kümnendeid kestva majandusseisaku. Lääs ja Eesti nõrgenevad majanduslikult ja sõjaliselt, Hiina koostöös Venemaaga võib aga hakata tasahilju proovima asendada USAd ja NATOt maailma juhtivjõududena.

ELi kliimakava ei ole katastroofistsenaarium mitte ainult meie demokraatiale, riiklusele ja majandusele, vaid nimelt kogu planeedile just seetõttu, et on täiesti ilmselge, et ei Hiina, Venemaa ega loomulikult ka India ega suur osa teisi arenevaid riike ole kunagi plaaninudki ühegi kliimakavaga päriselt liituda, vaid pigem rakendavad lääne irratsionaalsust oma majanduse eelisarendamiseks. Ka Eestis praegu energeetikas toimuv, sealjuures põlevkivitööstuse plaanis, on aga suuresti just nimelt meile väljast peale surutud irratsionaalsete plaanimajanduslike kavade tulem.