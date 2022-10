Urve Läänemets ⟩ Head õpetajad on alles, aga liiga vähe ja õpetajakoolitus kiratseb

See õpetab mõtlema, eesmärke seadma ja käike ette nägema, arendab tahtejõudu ja töökust, rahulikkust ning keskendumisvõimet. Kabemängu reeglid saavad tema sõnul selgeks viie minutiga, aga mängima õppimine võtab aastaid. Küllap on koolis samamoodi: kõik tuleb targa harjutamise ja arusaamisega, kuidas on õige. Tänavune elutööpreemia läks inimesele, kes on õpetanud ja nii paljusid positiivselt mõjutanud. Selle kõrval on aga meeles presidendi roosiaia vastuvõtul esinenud noor ja edukas härra, kes hoiatas viie aasta pärast maad võtva vaimupimeduse eest, kui õpetajate puudus jätkub.