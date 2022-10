Lauri Läänemets ⟩ Elanikkonnakaitsesse tuleb investeerida 0,5 protsenti SKT-st aastas

Tänavuseks on elanikkonnakaitsele eraldatud 32 miljonit, järgmiseks aastaks 51 miljonit eurot. See võimaldab luua elanikkonnakaitse strateegilised alused. Probleemiks on hoopis jätkusuutlik elanikkonnakaitse ja sisekaitsevaldkonna võimekuse arendamine, kus peame selgelt mõistma, et elanikkonnakaitse vajab eraldi püsirahastust. See rahastus ei saa tulla esmareageerijate arvu, palkade või igapäevaste tööliinide ja võimekuse arvelt. See tähendaks sisuliselt, et rajame varjendeid ja paigaldame sireene, aga kui inimene helistab häirekeskusesse, pole kedagi, kes vastaks telefonile ja sõidaks väljakutsele.