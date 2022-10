Siseministrid on riigieelarve strateegia läbirääkimistel aastaid käinud hoiakuga, et sõda ja seega sõjaaegne elanikkonnakaitse ei ole nende põhiteenus, vaid lisaülesanne, ja see paistab silma ka rahastustulemustes. Sisuliselt on eelarveläbirääkimistel tegeldud pokkerimänguga – nihutame kriitilised vajadused prioriteetide loetelu lõppu, sest et küll need justkui iseenesest läbirääkimistel «ära tulevad». Aga pole tulnud.