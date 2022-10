Krista Kodres ⟩ Materiaalse mineviku kustutamine ei tee nõukogude aega olematuks

Ministri põhjendused viivad mõtte pika ajalooga nähtusele, mis on üldtuntud ikonoklasmi nime all. Ikonoklastid olid ja on need, kes purustasid/purustavad kujusid või kujutisi selle tõttu, et usuvad neid kehastavat valet usku/ideoloogiat. Ühtlasi usuvad nad, et hävitades kujusid või kujutisi, hävitavad nad ka selle, mida neid usutakse kehastavat. Kogu mõte ja sellega kaasnev purustamine on seega ajendatud veendumusest, et materiaalsetel objektidel on võime edastada tähendusi. Ja tõsi see on, inimkultuur on oma pika ajaloo vältel loonud arvutul hulgal materiaalseid-visuaalseid representatsioone, ja seda just põhjusel, et tähistada talle olulisi ideid ja väärtusi. Seega: ministri viidatud arhitektuuriobjektidel leiduv sümboolika kannab tõepoolest tähendusi ja esindab nõukogude aega, selle ideoloogiat ja väärtusi.