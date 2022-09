Lea Danilson-Järg ⟩ Halloo, kunstiinimesed, tulge palun maa peale tagasi!

Putin alustas just mobilisatsiooni, aga meie muretseme, et nõukogudemaa vappide ja sümboolika eemaldamine hoonetelt rikuks ehitiste arhitektuurset palet, kirjutab justiitsminister Lea Danilson-Järg reaktsioonina Mart Kalmu arvamusele, et «kui viisnurk on osa arhitektuursest kompositsioonist, ei saa seda likvideerida».