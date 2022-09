Andres Kraas ⟩ Kogu riik peab viimaks eesti keelele üle minema

Me ei räägi enam mitte ainult vene keele paralleelsest kasutusest, vaid kohati koguni selle ainukasutamisest, nii avalikus ruumis, veebiportaalides kui ka teeninduses, kus umbkeelse müüja, ettekandja või taksojuhi otsa komistamine on muutunud järjest sagedasemaks. Oleme ise, omaenese kodus, sellega vabatahtlikult nõustunud! Kas tegemist on rumaluse, nihilismi, poliitilise prostitutsiooni, asise ahnuse või ammustest aegadest päritud orirahva allaheitlikkusega, vahet pole – igal juhul lämmatab see eesti rahvuskultuuri ja õõnestab omariikluse alustalasid nii seest- kui väljastpoolt.