Isegi tudeng pole nii vähenõudlik inimtõug, et suudaks vaid õhust ja armastusest ära elada, ning kuidas saakski seda neile ette heita, et üha enam tahetakse õpingute kõrvalt tööl käia. Mis sest, et alma mater seda kõike altkulmu vaatab. Aga vastasel juhul näib ka see kitsukene ühikakorter peaaegu kättesaamatu unistusena, ja mine tea, kuidas on asjalood kiirnuudlitega.