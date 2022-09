Eestis on õpingute kõrvalt töötamine nii tugevalt juurdunud, et kunstlikult sellesse sekkumine kuidagi positiivselt mõjuda ei saa. Kui tudeng töötab õpingute kõrvalt oma erialaga seotud alal, siis ei ole see mitte ainult paratamatus, vaid ka tervitatav, sest tudeng saab võimaluse õpitut kohe realiseerida, teisalt ennast ka arendada. Skaala teises otsas on aga need tudengid, kes töötavad eelkõige selleks, et oma vajadusi katta.