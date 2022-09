Juhtkiri ⟩ Õpetaja 3000-eurone kuupalk ei lahenda kõiki haridusprobleeme

Valitsuse kaval maksta Ida-Virumaal eesti keeles õpetavale pedagoogile 3000 eurot kuus palka on pigem lühiajaline efekt ja see ei lahenda õpetajate probleemi Eestis tervikuna.

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) on lubanud maksta 3000 eurot kuus palka neile õpetajaile, kes lähevad tunde andma Ida-Virumaale. Tänane Postimees uurib, kuidas suhtuvad õpetajad sellesse plaani.

Õpetajate vastuseid oli mitmesuguseid, näiteks kardeti, et teistest kohtadest tõmmatakse õpetajad ära; et oma kodunt pole niisama lihtne lahkuda. Samas leiti, et laenu tagasimaksmist aitaks 3000-eurone kuupalk kindlasti parandada.

Kõige optimistlikum oli Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, kes pidas 3000 euro kava lausa pöördeliseks Eesti haridusajaloos, sest koolides tekib õpetajakohale konkurents.

Siiski on selge, et suurem rahakott ei lahenda Ida-Virumaa kõiki probleeme ega Eesti kooli olukorda tervikuna. Ehkki Eesti on PISA testide tulemustelt maailmas esirinnas, siinne õpetajaskond vananeb ja uusi tuleb peale vähe. Seega on mõne aasta pärast pakilisim küsimus üldse, kuidas täita koolid õpetajatega. Mitte 3000-eurone palk.