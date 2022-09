Martin Mölder ⟩ Kuidas peaks sõda mõjutama Vene kodanike õigusi väljaspool Venemaad?

Kuidas peaks Venemaa-Ukraina sõda mõjutama Venemaa kodanike õigusi väljaspool oma kodumaad? Laiemas plaanis on see teema üles kerkinud seoses Venemaal elavate Vene kodanike õigusega reisida turistina Euroopasse. Kitsamalt ja konkreetsemalt puudutab see aga ka Eestis pikka aega elavate Vene kodanike õigusi osaleda Eesti sisepoliitikas. Mõlema küsimuse keskmes on kodaniku ja tema riigi omavaheline suhe.

Tänapäeva Euroopa Liidus, kus on riikide vahel liikuda, elada ja töötada võrdlemisi lihtne, võib kergesti tekkida väärarusaam sellest, kuidas riik ja kodanikud on omavahel seotud. See side pealtnäha katkeks ning inimesed ja riigid nagu ei olekski enam nii tihedalt ja olemuslikult seotud. Kuid igal riigil on vaja inimesi ja inimestel on omakorda vaja riiki. Kaasaegne ühiskond ei saaks teistmoodi eksisteerida. Riik on ainus struktuur, mis suudab luua selle ühiskonna eksisteerimiseks vajalikud tingimused. Kodakondsus on aga fundamentaalne side inimese ja riigi vahel. Riik saab (või võtab) oma võimu kodanikelt ning annab neile rohkemal või vähemal määral tingimused eluks.