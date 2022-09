President Karis Riigikogus ⟩ Isegi kriisiolukorras ei tohi painutada õigusriiklust

Suhtluses liitlastega on määrav aktiivne kahepoolne läbikäimine ja vastastikune austus. Meie julgeolek sõltub ka nende julgeolekust. See tähendab, et mured ja rõõmud peavad meil olema jagatud. Ja meil tuleb alati olla valmis panustama missioonidesse, mis on olulised meie liitlastele.

Eesti on maailma tugevaimas sõjalises liidus – NATO-s – selleks, et tagada oma julgeolek ja rahu. Nüüd on meil hea meel, et samasse liitu kuulvad peagi ka Eesti lähimad naabrid Soome ja Rootsi, kes võivad olla sel teekonnal kindlad meie kõikvõimalikule toetusele.

Mul on rõõm, et siin saalis on külaliste seas diplomaadid. Just teie poole vaadates meenutan, et väikeriigid reageerivad tormituulele kiiremini, sest väike paat tunneb juba nõrka lainet ega vaja ohu märkide märkamiseks tormi. Sestap on mõistlik meid rohkem kuulata, eriti kui me häirekella lööme.

Austatud Riigikogu!

Räägin ka sellest, milline roll on presidendil põhiseaduse kaitsjana. On vaieldud selle üle, kas president võib jätta mõne seaduse välja kuulutamata ainult siis, kui see on vastuolus põhiseadusega. Sellist piirangut põhiseadus ei sea ja ka põhiseaduse loojate mõtteavaldused kinnitavad, et presidendi ülesanne seaduste kontrollimisel on laiem.