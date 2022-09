Marek Tamm ⟩ Me peame rääkima haridusest

Muidugi on oluline tulla toime jooksvate kriisidega ja tagada meie julgeolek, ent see kõik minetab suuresti mõtte, kui me ei suuda väärindada inimesi, kes Eestis elavad. Sest jah, ei tohiks olla kellelegi uudiseks, et Eesti suurim vara on tema inimesed. Kuid selle varaga tuleb osata optimaalselt ringi käia – luua vajalikud eeldused, et kõik saaksid välja arendada oma parimad võimed ja ennast teostada.