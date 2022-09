Voldemar Tomusk ⟩ Kas juhitarkus on sünnipärane and ja haridust polegi vaja?

Tippjuhtideks valitakse inimesed – nii näib väitvat valikuprotsessi ideoloogia –, kes on juhtideks sündinud. Valiku aluseks on väidetavalt teadusel põhinevad isiksuse ja võimete testid, mis näitavad inimeste sünnipäraseid omadusi. Olen oma teedel kohtunud mitmegi neuroteadlasega, kes väidavad, et siin on tegemist 19. sajandi teadusega. Aga selle teema arendamine tuleks pigem ette võtta mõne teise kirjatööžanri raamides.

Viimastel nädalatel on päevavalgele tulnud tõsiasi, et tegelik valikuprotsess toimub kusagil mujal mingite muude kriteeriumide alusel. Meelis Oidsalu on neist asjust värvikalt kirjutanud nii oma kogemuste kui Eesti tippluuraja näite põhjal. Milline on selle protsessi, mille viib kabinettide viisakas vaikuses läbi eeldatavasti väike hulk mõjukaid inimesi, seos objektiivsete, teaduslikult põhjendatud testide tulemustega, seda me lihtsalt ei tea. On ka võimalik, et tegemist on tõepoolest sünnipäraselt andekate inimestega, kuigi selle andekuse eripära ei pruugi isegi teaduslike vahenditega tabatav olla. Loomulikult ei ole meil mingit alust kahtlustada siin pettust või sohitegemist.