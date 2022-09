Mari Tammar ⟩ Mis oleks, kui reastaksime koole mitte eksamitulemuste, vaid õnnetaseme järgi?

Lugesin septembrikuu Annest ja Stiilist intervjuud Tallinna kunstigümnaasiumi direktori Mari-Liis Sultsiga, kelle jutust jäi mind kummitama paradoks, et Eesti õpilaste tulemused PISA edetabelites on küll kõrged, ent sama kõrged on ka Eesti õpilaste enesetappude numbrid. (Sultsi sõnul kõrgeimad Euroopas.) Koolijuht räägib, kuidas koroona, sõda, hinnatõus on muutnud laste kodud ebastabiilsemaks ning see väljendub ka õpilaste vaimses tervises. Ta räägib kooli WCs end vigastavatest lastest. (Enesevigastamine on endale teadlikult füüsilise valu tekitamine, et leevendada oma psüühilist ja emotsionaalset valu. Sellisel moel püütakse oma negatiivsete tunnetega toime tulla.)