Väino Rajangu ⟩ Mida teha venekeelse kooliga?

Vene õppekeelega koolides eestikeelsele haridusele ülemineku teema on järgnevatel aastatel korduvalt poliitikute poolt üles kergitatud, siis aga jälle ära vajunud. Tänavuaastases koalitsioonilepingus on omaette peatükk «Eestikeelne haridus», mis kinnitab küsimuse jätkuvat aktuaalsust. Ajakirjanduses on juba ilmunud ka vastuargumente, mis näitavad, et kavandatud tempos eestikeelsele haridusele üleminek nõuab suuri pingutusi. Märtsis on riigikogu valimised ja praegu pole teada, missuguseks kujuneb siis valitsuskoalitsioon ning missugused on selle koalitsiooni väärtushinnangud. Nii võib vene õppekeelega koolides eestikeelsele haridusele ülemineku teema jälle tahaplaanile jääda ja elluviimine edasi lükkuda.