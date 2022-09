Mõte on hea. Kakskeelset haridust ei saa ega tohi enam ülal pidada. Eesti ülikoolides ei ole ühtegi õppekava, mis koolitaks venekeelsete koolide jaoks õpetajate järelkasvu, mistõttu on loogiline, et Eestis saabki pärast kolmekümneaastast venitamist ja suurte sõnade tegemist alates 2024. aastast ainult eesti keeles õppida. Samas on absurdne, et praegune valitsus ei ole seni langetanud ühtegi olulist otsust ega teinud investeeringut, et see plaan päriselus rakendada.