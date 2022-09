Tõnis Lukas ⟩ Kool on ühiskonna aus peegel

Sel sügisel on Eesti koolis iga-aastane elevus. 1.september on kõigile tähtis päev, sest kõik me olime või oleme kooliga seotud. Head kooliaasta algust kõigile! Palju on eelmiste aastatega sarnast, aga osa teemasid kerkib me ette teisiti kui varem.