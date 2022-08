Juhtkiri ⟩ Eesti hariduse allakäik

Haridus on muutunud teenuseks, kus nõudlikkust näidatakse üles küll teenuse pakkuja, kuid mitte õpilase või üliõpilase soorituse suhtes. Juba õppuri hindamine ise on muutnud poliitiliselt ebakorrektseks, sest keegi võib tunda end puudutatuna. Kõik see on viinud hindamise devalveerumiseni sellise määrani, kus see tekitab õpetajatele ja õppejõududele piinlikkust.