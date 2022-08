Martin Ehala ⟩ Aeg kaotada aegunud privileeg

Üks võtmeküsimus on siin kodakondsuseta ja muu riigi kodakondsusega isikute valimisõigus kohalikel valimistel, mille tagab Eesti põhiseadus. Hääleõiguse äravõtmine vähendaks agressiivse naaberriigi kodanike mõju Eesti elule ja oleks muu hulgas selge signaal kõigile, kes pole veel aru saanud, et postsovetiaeg on möödas.