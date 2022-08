Lauri Vahtre ⟩ Rahvuslik nihilism pole meile ohuks

Rahvus on müüt, sugu on müüt, rass on müüt, üleüldse igasugune identiteet on müüt, inimene võib identiteete vahetada nagu sokke või olla päris ilma. Kui soovib, hakata hundiks, kui soovib, olla ilma igasuguse rahvuseta Inimene.

Mis on kõik lihtsalt laest võetud poliitkorrektne luul. Rahvus kahtlemata ei ole müüt, seda teab iga iseseisva mõtlemise säilitanud inimene, vaid ülikeerukas kultuuriline, majanduslik ja administratiivne ühiskondlik organism, mille juured on meie psüühika sügavustes, instinktides, kuhu kogutud miljonite aastate kogemusi, viljad aga igapäevaelus: riigikaitses, kultuuriloomes, maastikes, ehitistes, raamaturiiulites ja külmutuskappides. Rahvuse olemasolu ei sõltu absoluutselt sellest, kas keegi tema olemasolu usub või ei usu või mida arvab rahvusest mõni pealiskaudne, teooriaks maskeeritud ideoloogia. Väita, et rahvus on müüt, on umbes sama hea kui väita, et maakera on müüt, mida teatud arv inimesi ümmarguseks peab.