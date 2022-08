Kas tahame või ei, aga meid ootab ees suur rahvaste ränne üha süveneva kliimakatastroofi tõttu. Näiteks ennustab ÜRO Rahvusvaheline Migratsiooni Organisatsioon, et järgneval kolmekümnel aastal on maailmas kliima tõttu sunnitud rändama 1,5 miljardit inimest. Kindlasti satub ka Eestisse hulk kliimapõgenikke ja suure tõenäosusega on enamik neist teist nahavärvi ning teisest kultuurilis-religioossest kontekstist kui tänased eestlased. Keeruline, kui mitte võimatu, on kliimapõgenikke integreerida millegi eemaldamise või tõrjumisega.