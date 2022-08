Aleksei Lotman ⟩ Amnesty International ei õigusta Venemaa agressiooni

Laupäevasese Postimehe lugu Amnesty Internationali raportist on siiski pisut ühekülgne (kuigi üldiselt asjakohane). Amensty rõhutab oma raportis selgelt, et Venemaa agressioon Ukraina vastu on õigustamatu ja leiud Ukraina vägede käitumisest ei muud seda asjaolu.