Erkki Bahovski ⟩ Amnesty Internationali järjekordne fopaa muudab inimõigused naerualuseks

Kui lugeda Amnesty Internationali viimast aruannet Ukraina kohta, võib toolilt maha kukkuda. Või kui seisate, siis oleks parem istuda. Nimelt väidab inimõigusorganisatsioon, et ukrainlased ohustavad oma sõjategevuse taktikaga tsiviilisikuid, pannes nood lahingu keskmesse. Halleluuja, tahaks kõva häälega hüüda – kas inimõiguste eest seisjatel on mõistus täiesti kuhugi asustamata saarele sõitnud ja ajude asemel on neil Vene televisiooniga täidetud televiisor?