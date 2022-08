Toomas Kiho ⟩ Arutule Rail Balticule pole õigustust

Õigesti viitab Säde sellelegi, et uued lõigud Tallinna-Tartu maanteel on loodusele kaasa toonud tohutu koormuse, üledimensioneeritud neljarajalise maantee ja uute ristmike-sildade ehituseks on vaja olnud avada kümneid uusi karjääre ja laiendada vanu. Tõepoolest ähvardavad uute normatiivide järgi ehitatud, hirmkõrgete tammidega neljarajalised maanteed lõigata Eesti loodusmaastiku tükkideks, nagu Säde kirjutab. See ei õigusta aga sugugi looduse lõhkumist veel ühe hiigelrajatisega, mille järele tegelikult puudub igasugune vajadus. Just üledimensioneeritus on uute maanteelõikude juures kohati valus probleem ja sama probleem on ka Rail Balticuga. Aastakümnete eest ehitatud esimesed neljarajalised lõigud Tallinnast Narva, Tartu ja Pärnu suunal näitavad, et ka neljarajalised teed võivad loodusega üsna kenasti ühilduda ja maastikusse sulanduda, seda ülemäära lõhkumata.