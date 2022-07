LUGEJAKIRI ⟩ Laste toetamine peaks olema vanemate kohustus

Inimene on elanud aastatuhandeid põhijoontes ühtmoodi. Et seda näha, soovitan võtta kätte piibel või mõni teine vana tekst või minna hoopis vaatama Pompei varemeid.

Normaalse perekonna peaksid moodustama ema, isa, lapsed ja vahel ka vanavanemad. Selle juurde kuulub lisaks oma majapidamine, kokkuhoidmine, omavaheline armastus ja lugupidamine. Inetu on lugeda poliitikute käperdamisest, liigsest joomisest ja laamendamisest. Leian, et poliitikasse tuleks valida need inimesed, kellel on käitumisreeglid selged.

Inetu on lugeda poliitikute käperdamisest, liigsest joomisest ja laamendamisest. Leian, et poliitikasse tuleks valida need inimesed, kellel on käitumisreeglid selged.

Oluline on aga see, et ühiskond ei tohiks kogu raha jagada laste toetamiseks. Laste toetamine peaks olema vanemate kohustus. Ülalpeetav haridussüsteem on ju niigi suur kulu. Abiellumine ja laste saamine peaks tähendama kohustusi, mida võetakse vabatahtlikult ning siis, kui selleks on soov.