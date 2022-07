Lauri Vahtre ⟩ Kultuurimarksism lammutab inimühiskondi

Presidendil on õigus: kurjus on olemas, aeg on vastu hakata. Nii öeldes vihjas president naiivsele, kuid laialt levinud arvamusele, et kurjust polegi, et «inimesed on head», et «maailm on väsinud vihkamast» ja nii edasi. Ei, kurjus on olemas ja sellega tuleb võidelda, nagu Vladimir Putin meile meelde tuletas. Tuleb tõele näkku vaadata ja seda tunnistada, kirjutab ajaloolane Lauri Vahtre.