Margaritis Schinas, Mariya Gabriel ⟩ Ukraina laste haridustee peab jätkuma

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 24. veebruaril on Euroopa Liidus otsinud varjupaika rohkem kui 6,5 miljonit Ukrainast saabunud inimest. Enamik neist on kooliealiste lastega naised, kel on tulnud jätta maha oma kodu, lähedased ja kogu senine elu, kirjutavad Euroopa Komisjoni asepresident Margaritis Schinas ning innovatsiooni, teadusuuringute, kultuuri, hariduse ja noorte eest vastutav volinik Mariya Gabriel.