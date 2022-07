Sulev Iva ⟩ Jõuda tuleb ka võrukeelse hariduseni

Siiski väärib hariduse keelsuse diskussioonis senisest teravamat tähelepanu üks asi veel, mis aga Eesti keele- ja hariduspoliitikas pea alati justkui vähetähtsana kõrvale jäetakse. Nimelt see, et täielikult riigikeelne haridus, mille poole Tallinnas ja Ida-Virumaal püüeldakse, on võru keelealal ja mujalgi Lõuna-Eestis ammu olemas, kuid ohustab siin paraku tõsiselt kohalikku keelt. On ju see juba lõplikult välja tõrjumas võru keelt jt põliseid kohalikke keeli, mis on nüüd kodukeelenagi kadumas.