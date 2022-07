Taavi Koppel ⟩ Lauri Vahtre sõdib piinlike õlgmehikestega

Sõnadel on vägi. Ma ei hakka siinkohal ümber puhuma Vahtre piinlike õlgmehikesi, mida ta enda artiklis nii dramaatiliselt ründab. Ise aru saamata, et tema ise need üles ehitas ja tegelikult polegi kedagi, kelle vastu sõdida. Ma ei peatu jaburatel väidetel, mis vähegi laiema silmaringiga inimesi kulmu kergitama paneb. Või sellel, kuidas Postimehe arvamusetoimetuse jaoks oli sobilik trükkida niivõrd demoniseeriv artikkel, mis võtab LGBT+ inimestelt ära inimlikkuse ja väärikuse. Taandades meie mured «ühiskonna alustalasid hävitavaks ideoloogiaks».

Mind jahmatas, et Postimehe jaoks kannatab trükimusta see, kui kõrgharidusega ajaloolane tõmbab paralleele inimväärikusele, empaatiale ja üksteisega arvestamisele kutsuvat Tartu pride stalinismiaja inimsusevastaste kuritegudega. Kui sõda Ukrainas on mulle midagi näidanud, siis seda, et meil on vaja rohkem hoolivust ja inimlikkust. Mitte kellegi inimväärikust ei tohi ära võtta! Jagan Lauri Vahtre loost ehmunud lugejatega enda Tartus peetud kõne: