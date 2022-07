Jaak Madison ⟩ Kelle keha ja kelle otsus – väärarvamustest abordivaidluses

Esiteks väidab loo autor, et «jaanipäeval kaotas USA ülemkohus õiguse aborti teha, mistõttu keelustatakse enam kui pooltes osariikides abordid.» Ei, USA ülemkohus ei kaotanud õigust teha aborti. USA ülemkohus leidis, et abordiõigus ei ole põhiseaduslik õigus USA konstitutsiooni järgi ning seetõttu on õigus seda küsimust reguleerida osariikide tasandil. Igal osariigil on oma demokraatlikult valitud seadusandlikud kogud ja neil on USA ülemkohtu otsuse järgi õigus reguleerida antud küsimust. Täpselt nagu on õigus igal riigil Euroopa Liidus reguleerida abordiküsimust – Maltal ja Poolas on see väga konservatiivne, samal ajal teistes riikides üpris liberaalne. Kas prl Kirjanenile ei meeldi demokraatia? Ma tean paraku palju inimesi, kellele meeldib demokraatia väga valikuliselt, kuid eranditult on tegemist väga kahepalgeliste isiksustega.