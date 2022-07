Kerttu Kirjanen ⟩ Minu keha, minu otsus. Või kas enam on?

Nii mõnedki on õlgu kehitades öelnud, et Eestis pole vaja abordi keelustamisele tähelepanu pöörata ega sellest rääkida, tegu on USA probleemiga ja mõned asjad tuleks jätta teisele poole ookeani. Kuni Eestis leidub inimesi, kes abordi keelustamist pooldavad, ei saa ma naisena vait olla.